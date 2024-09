Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Bexterhagen. Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

In der Zeit von Montag- bis Dienstagabend (02./03.09.2024) drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Grünen Siek ein. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Objekt und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter Schmuck in noch unbekannter Menge sowie ein hochwertiges Besteckset. Der genaue Wert des Diebesguts steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

