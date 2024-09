Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Versuchter Raub auf Fußgänger.

Lippe (ots)

Am Montag (02.09.2024) wurde ein 20-jähriger Lagenser Opfer eines versuchten Raubüberfalls. Gegen 22:45 Uhr griff ein 17-Jähriger den Lagenser im Bereich Lemgoer Straße/Elisabethstraße an und forderte die Herausgabe von Bargeld und Wertsachen. Der Täter schlug mehrfach auf das Opfer ein und versuchte dessen Rucksack zu entwenden. Bei der Auseinandersetzung verletzte der Täter den 20-Jährigen leicht. Durch Hilferufe wurde ein Zeuge auf die Situation aufmerksam, woraufhin der Täter in Richtung Elisabethstraße flüchtete. Kurz nach der Tat konnte eine Streifenwagenbesatzung den 17-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts aufgreifen. Da der dringend Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz hatte, wurde er vorläufig festgenommen. Am Dienstag (03.09.2024) erfolgte die Vorführung vor einem Haftrichter, der anschließend Untersuchungshaft anordnete.

