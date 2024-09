Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Sachbeschädigung an Grundschule.

Lippe (ots)

In der Zeit von Freitag (30.08.2024) bis Montagmorgen (02.09.2024) beschädigten unbekannte Täter an der Grundschule Heidenoldendorf in der Adolf-Meier-Straße mutwillig eine Fensterscheibe der Sporthalle und zudem die Gebäudekante des Fahrradunterstands, indem sie vermutlich mit einem City-Roller dagegen schlugen. Die Hausmeisterin entdeckte am Montagmorgen die Schäden sowie einen Cityroller auf dem Dach des Gebäudes. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell