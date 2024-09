Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen endet mit Pfefferspray-Einsatz.

Lippe (ots)

Am Montagmittag (02.09.2024) kam es gegen 14:50 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 16-jährigen, sich untereinander bekannten, Jugendlichen in der Bahnhofstraße. Im Verlauf des Streits setzte einer der Beteiligten ein Tierabwehrspray gegen den anderen ein. Nach ersten Erkenntnissen packte ein Jugendlicher seinen Kontrahenten am Kragen, woraufhin dieser mit Pfefferspray reagierte. Der Getroffene erlitt Reizungen an Augen und Haut und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Reizstoffsprühgerät wurde von der Polizei sichergestellt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell