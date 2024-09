Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Müssen. Korrektur des Alters: Lebensgefährlich verletzter Radfahrer - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag (03.09.2024) kam es gegen 17:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Einmündung Hörster Straße / Hüntruper Straße. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 26-jähriger Toyota-Fahrer auf der Hüntruper Straße und beabsichtigte nach rechts in die Hörster Straße abzubiegen. Dabei verlor der Lagenser aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn der Hörster Straße. Dort kollidierte er mit einem 54-jährigen Rennradfahrer aus Bad Salzuflen, der auf der Hörster Straße in Richtung Hellweg fuhr. Der Radfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die qualifizierte Unfallaufnahme wurde unterstützt durch das Verkehrsunfall-Team des Polizeipräsidiums Bielefeld.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sowie Ersthelfer werden gebeten, sich zeitnah beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell