Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bremke. Mann nach Bedrohung durch Spezialeinsatzkräfte überwältigt.

Lippe (ots)

Im Ortsteil Bremke kam es am frühen Mittwochmorgen (04.09.2024) gegen 5 Uhr durch Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) zu einer qualifizierten Ingewahrsamnahme eines Extertalers. Der 38-Jährige bedrohte zuvor am späten Dienstagabend (03.09.2024) Familienangehörige und griff diese auch körperlich an. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt. Anschließend zog er sich in sein Haus in der Grundstraße zurück, während die Familienangehörigen aus dem Haus flüchteten und sich in Sicherheit bringen konnten. Weil es Hinweise darauf gab, dass der Mann bewaffnet ist, wurde das SEK zur Hilfe gerufen, welches den Mann schließlich überwältigte. Der 38-Jährige wurde dabei durch einen Diensthund leicht verletzt. Seine Verletzungen wurden anschließend im Krankenhaus behandelt. Aktuell wird geprüft, ob der Mann in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen wird. Im Haus des Extertalers wurden Waffen sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

