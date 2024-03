POL-HB: Nr.: 0155 --Aktivisten blockieren Verkehr in Bremen

Polizei Bremen

Nr.: 0155 --Aktivisten blockieren Verkehr in Bremen--

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall Zeit: 16.03.2024, 12 - 15.30 Uhr

Am Samstag blockierten knapp 100 Personen im Rahmen einer selbst so betitelten "ungehorsamen Versammlung" den Kreuzungsbereich Herdentor / Am Wall in der Bremer Innenstadt. Die Polizei sicherte zunächst die Versammlung und leitete den Verkehr ab.

Um den öffentlichen Verkehrsraum wieder für die ungehinderte Nutzung freizumachen, wurden die Teilnehmer mehrfach aufgefordert, die Kreuzung zu räumen. Ein von der Polizei alternativ angebotener Versammlungsort in den Wallanlagen wenige Meter weiter, wurde von den Klimaaktivisten nicht angenommen. Etwa 30 verbliebene Personen kamen den Aufforderungen nicht nach und wurden von den Einsatzkräften von der Straße getragen. Die Personalien wurden festgestellt und Verstöße gegen das Versammlungsgesetz protokolliert. Einige Teilnehmer suchten trotz Platzverweis wieder den Kreuzungsbereich auf. Die Unverbesserlichen durften den Ort erneut verlassen und wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen. Anschließend konnte der Verkehr wieder rollen.

Zwei weitere Versammlungen im Stadtgebiet verliefen nach vorläufiger Auswertung ohne größere Störungen: Der Aufzug "Tag der politischen Gefangenen" mit 160 Teilnehmenden endete um 14 Uhr am Ziegenmarkt. Die Kundgebung der Palästinensischen Gemeinde am Marktplatz mit etwa 150 Personen um 14.30 Uhr.

