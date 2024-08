Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Angebranntes Essen löst Einsatz aus

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 06.08.2024, gegen 15:45 Uhr, hat ein angebranntes Essen in einem Mehrfamilienhaus in der Moltkestraße in Lörrach einen großen Einsatz ausgelöst. Aus einer Wohnung im Untergeschoss war starker Rauch nach draußen gedrungen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten an. Die 72-jährige Bewohnerin der Wohnung wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Ihr ging es soweit gut. Nach gutem Durchlüften der Wohnung war diese auch wieder nutzbar. Sachschaden entstand nicht.

