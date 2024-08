Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Mutmaßlicher Dieb ertappt - Geschädigte gesucht!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 07.08.2024, ist in Albbruck ein mutmaßlicher Dieb ertappt worden. Kurz vor 05:00 Uhr soll der 27-jährige an einem verschlossenen Auto im Römersmattweg versucht haben, die Fahrertüre zu öffnen. Durch einen anschlagenden Hund wurde er in die Flucht geschlagen. Aufgrund einer übereinstimmenden Personenbeschreibung konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndung der Tatverdächtige angehalten werden. Er führte auffallend viel Münzgeld mit, so dass der Verdacht bestand, dass das Geld aus unverschlossenen Fahrzeugen entwendet wurde. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen, das Geld beschlagnahmt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07741 8316-0) bittet mögliche Geschädigte, sich zu melden. Inhaber von Überwachungskameras werden gebeten, die Aufnahmen der letzten Nacht auf verdächtige Personen zu überprüfen.

