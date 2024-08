POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Motorradkontrollen am Wochenende im Südschwarzwald

Freiburg (ots) - Am Montagmorgen, 05.08.2024, gegen 09:20 Uhr, hat sich ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Basler Straße in Weil am Rhein schwer verletzt. Der 84 Jahre alte Radler hatte dort einen Fußgängerüberweg fahrend überquert und war dabei mit dem herannahenden Auto einer 34 Jahre alten Frau kollidiert. Der schwer verletzte Fahrradfahrer wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Es ...

