POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Reinigungsfirma.

In der Nacht von Montag auf Dienstag (02/03.09.2024) drang ein unbekannter Täter um 03:45 Uhr in die Räumlichkeiten einer Reinigungsfirma in der Lageschen Straße ein. Der Einbrecher gelangte durch ein Fenster in die Geschäftsräume. Im Inneren durchsuchte der Täter mehrere Schränke und versuchte erfolglos weitere Türen gewaltsam zu öffnen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verließ der Einbrecher das Gebäude ohne Beute. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lageschen Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

