Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Schwerer Verkehrsunfall beim Abbiegen.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (03.09.2024) kam es gegen 19:45 Uhr an der Kreuzung Detmolder Straße/Brunnenstraße zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Pkw (Mercedes) und einem Motorrad (QJMOTOR). Ein 27-jähriger Autofahrer aus Horn-Bad Meinberg wollte von der Detmolder Straße nach links in die Brunnenstraße abbiegen, als ein 20-jähriger Motorradfahrer mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit von hinten heranfuhr. Beim Abbiegevorgang prallte das Motorrad in die Fahrerseite des Pkw. Der Motorradfahrer wurde von seinem Fahrzeug geschleudert und kam schwerverletzt im Grünbereich zum Liegen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die vier Insassen des Mercedes, darunter zwei Kleinkinder, blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell