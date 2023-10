Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Diebe entwenden Werkzeuge

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nachdem in der Zeit von Donnerstag, 19. Oktober 2023, bis Freitag, 20. Oktober 2023, in Schalke hochwertige Werkzeuge aus einem geparkten Firmenfahrzeug entwendet wurden. Dabei verschafften sich die unbekannten Täter in der Zeit von 17.15 Uhr am frühen Donnerstagabend bis 7.30 Uhr am Freitagmorgen Zugang zu dem an der Prinzenstraße geparkten Wagen. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten sie dabei diverse Werkzeuge. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit Hinweisen telefonisch beim Kriminalkommissariat 22 unter 0209 365 8212 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

