POL-WAF: Beckum. Einbruch in Büro - Hinweise erbeten

Warendorf (ots) - Zeugen haben einen Mann gemeldet, der am Sonntagmorgen (21.07.2024, 04.50 Uhr) in Ahlens Innenstadt randalieren würde. In der näheren Umgebung stellten die Beamten einen 28-jährigen Mann aus Ahlen fest, der für mehrere Sachbeschädigungen verantwortlich sein soll. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Ahlener zunächst in Gewahrsam genommen und anschließend in eine Spezialklinik gebracht. ...

