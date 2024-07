Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheitsfahrt in Einbeck

Einbeck (ots)

Einbeck (beu)

Am Mittwoch, dem 03.07.2024, gegen 21.45 Uhr, wurde der Führer eines Opel Astra in der Hansestraße in Einbeck einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer festgestellt wurde, räumte dieser ein, ein wenig Alkohol getrunken zu haben. Der aus dem Bereich Stadtoldendorf stammende Fahrzeugführer erreichte jedoch bei einer Atemalkoholkontrolle einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit, also über 1,1 Promille.

Die Fahrerlaubnis des Opel-Fahrers wurde vorläufig entzogen und der Führerschein beschlagnahmt. Nun erwartet den Fahrzeugführer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Die Polizei weist nochmal ausdrücklich darauf hin, dass man unter bestimmten Umständen, z.B. bei etwaigen Ausfallerscheinungen, bereits ab einem vermeintlich niedrigen Wert von 0,3 Promille eine Verkehrsstraftat begehen kann, die zum Verlust des Führerscheins führen könnte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell