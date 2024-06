Feuerwehr Dresden

FW Dresden: LKW-Brand auf der BAB 17

Dresden

14. Juni 2024; seit 00:37 Uhr

BAB 17 in Höhe der Autobahnbrücke "Roitzscher Landstraße"

Die Feuerwehr Dresden ist gegenwärtig mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften beim Brand eines Tanksattelzuges im Einsatz. Als die ersten Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreichten, stand das Führerhaus des Fahrzeuges vollständig in Flammen. Der Fahrer des Fahrzeuges konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Der Brand war bereits im Begriff auf den, mit etwa 36.000 Litern Benzin gefüllten Tanksattelauflieger überzugreifen. Erschwerend kam hinzu, dass das Fahrzeug unmittelbar unter der Autobahnbrücke zum Stehen kam, so dass Flammen und Rauch auf die Brücke übergriffen und diese in Mitleidenschaft zogen. Mit mehreren Strahlrohren wurde zunächst die Brandausbreitung verhindert und nachdem ausreichend Schaummittel zur Verfügung stand, wurden die Flammen mit Löschschaum erstickt. Die Löscharbeiten sind abgeschlossen und die Einsatzkräfte erwarten ein Bergungsunternehmen, welches die komplett zerstörte Zugmaschine und den Sattelauflieger bergen wird. Weiterhin wurde ein Bausachverständiger angefordert, welcher den statischen Zustand der Autobahnbrücke bewerten soll.

Bis etwa 02:15 Uhr war die BAB 17 in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Verkehr in Richtung Dresden fließt wieder und in Fahrtrichtung Prag wird der Verkehr an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Die Roitzscher Landstraße ist voll gesperrt. Im Einsatz sind 65 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau, Löbtau und Altstadt, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehren aus Brabschütz, Gompitz, Lockwitz und Mobschatz.

