Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brand im Frauenhofer-Institut

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

13. Juni 2024; 09:18 bis 12:00 Uhr

Winterbergstraße, Strehlen

Die automatische Brandmeldeanlage hatte die Feuerwehr in das Frauenhofer-Institut alarmiert. Als die Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreichten, war ein deutlicher Brandgeruch wahrnehmbar. Aus noch zu ermittelnder Ursache waren in einer Entsorgungstonne gelagerte Gegenstände in Brand geraten. Der Brandrauch breitete sich in dem betroffenen Raum im dritten Obergeschoss aus. Ein Trupp unter Atemschutz nahm die Brandbekämpfung auf und löschte die Flammen. Die Mitarbeiter des Institutes konnten sich aus eigener Kraft ins Freie retten und blieben unverletzt. Da sich in unmittelbarer Nähe des Brandherdes verschiedene Gefahrstoffe befanden, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass diese durch den Brand Reaktionsprodukte entwickelt haben. Aus diesem Grund wurden die Spezialisten zur ABC-Gefahrenabwehr der Wache Übigau sowie der Stadtteilfeuerwehr Langebrück hinzugezogen. Mit Schutzanzügen ausgestattet führten diese Einsatzkräfte im Gebäude Messungen durch, die jedoch keine kritischen Ergebnisse lieferten. Die Einsatzmaßnahmen sin dabgeschlossen. Für die Dauer des Einsatzes kam es im Bereich der Winterbergstraße zu Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren 60 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau, Striesen und Löbtau, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Langebrück.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell