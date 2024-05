Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen gesucht - Zwei vollendete und ein versuchter Einbruch in Refrath

Bergisch Gladbach (ots)

Am Peter-Bürling-Platz in Refrath ist es zwischen Sonntag (19.05.) 12:30 Uhr und Montag (20.05.) 09:45 Uhr zu drei Einbruchsdelikten gekommen.

Im genannten Tatzeitraum warfen unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eines Kosmetikstudios ein und verschafften sich so Zugang zum Geschäft. Im Inneren entwendeten die Täter ein Portemonnaie inklusive eines mittleren dreistelligen Bargeldbetrages sowie ein IPad. Durch das Einschlagen der Scheibe entstand zudem ein Sachschaden, der ebenfalls auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt wird.

Bei einem benachbarten Eiscafé verschafften sich die Täter durch aufhebeln eines Fensters unerlaubten Zugang und entwendeten etwa 50 Euro Bargeld. Auch hier entstand ein Sachschaden, welcher auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt wird.

Die Besitzerin eines Bistros meldete zudem am Montagmorgen diverse Hebelmarken an der Terrassentür im rückwärtigen Bereich ihrer Gaststätte. Nach jetzigen Erkenntnissen gelangten die unbekannten Täter hier jedoch nicht in das Bistro.

Die Polizei nahm in allen Fällen entsprechende Strafanzeigen auf und hat bereits eine Spurensicherung an den Tatorten veranlasst. Zeugen, die Hinweise zu diesen Einbrüchen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell