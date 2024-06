Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Kronau/A5: Polizeihubschrauber nach Verfolgungsfahrt im Einsatz // PM Nr.1

Kronau (ots)

Am Dienstagmittag gegen 14:20 Uhr flüchtete eine noch unbekannte männliche Person mit dessen Fahrzeug auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe vor einer Polizeistreife, weshalb derzeit ein Polizeihubschrauber im Einsatz ist. Der Unbekannte verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Kronau, stellte dessen Fahrzeug ab und flüchtete zu Fuß in ein dortiges Waldstück. Die Fahndungsmaßnahmen laufen. Nähere Informationen liegen noch nicht vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell