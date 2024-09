Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Vor Zusammenstoß von Motorrad gesprungen - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich.

Lippe (ots)

An der Kreuzung Am Zubringer/Dorfstraße/Werler Straße ereignete sich am späten Dienstagabend (03.09.2024) gegen 22.30 Uhr ein Verkehrsunfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren.

Eine 21-Jährige aus Bad Salzuflen fuhr mit ihrem 1er BMW auf der Werler Straße in Richtung Dorfstraße und beabsichtigte an der Kreuzung nach links abzubiegen. Beim Abbiegen auf die Straße Am Zubringer in Richtung Lage übersah sie augenscheinlich einen aus Richtung Lage kommenden Motorradfahrer, der in Richtung Herford unterwegs war. Der 62-jährige Fahrer sprang von seiner Kawasaki, um einen körperlichen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Die 21-Jährige bemerkte schließlich das auf sie zukommende fahrerlose Motorrad und wich aus.

Ein 56-Jähriger aus Herford fuhr mit seinem Mitsubishi Space Star ebenfalls aus Lage kommend in Richtung Herford und übersah das auf der Fahrbahn liegende Motorrad, so dass er mit diesem kollidierte. Dadurch wurde die Kawasaki in den Gegenverkehr geschoben und prallte dort gegen den Mitsubishi Outlander eines 47-jährigen Lagensers, der auf dem Weg nach Lage war.

Nach ersten Erkenntnissen soll das Licht des Motorrads laut Zeugenangaben zum Zeitpunkt des Unfalls aus gewesen sein. Die Kawasaki wurde für die weiteren Ermittlungen sichergestellt. Der 62-Jährige aus Bad Oeynhausen erlitt durch den Sprung von seinem Fahrzeug schwere Verletzungen und wurde in ein Klinikum gebracht. Der Mitsubishi des Herforders musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfall geben können, melden sich bitte telefonisch unter 05231 6090.

