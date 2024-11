Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Lauterbach

Fulda (ots)

Sachbeschädigung an PKW

LAUTERBACH In der Nacht zum Samstag (02.11.) kam es in der Straße Eselswörth zu Sachbeschädigungen an PKW

Der Geschädigte parkte seinen schwarzen VW Polo sowie einen schwarzen VW Golf in einer Hofeinfahrt im Bereich des Busbahnhofs. Bisher unbekannte Täter warfen bei dem VW Golf mit einem Stein die Heckscheibe ein und entwendeten ein Kennzeichenschild sowie eine abnehmbare Radioantenne des VW Polo.

An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 550 EURO

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter 06641 971-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Polizeistation Lauterbach, Georg PHK

