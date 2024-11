POL-OH: 83-jähriger Rentner aus Bad Hersfeld, OT Kathus vermisst

Fulda (ots) - Update: Bei einer Auseinandersetzung zweier Männer in Bad Salzschlirf wurde, wie bereits berichtet, am Freitagabend gegen 20.00 Uhr (01.11.2024), einer der Beteiligten durch einen scharfkantigen Gegenstand, mutmaßlich einem Messer, verletzt. Der Geschädigte befindet sich nach aktuellem Kenntnisstand nicht in Lebensgefahr. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um ...

mehr