POL-OH: Grebenhain/Crainfeld - Landesstraße 3178: Verkehrsunfall mit zwei freilaufenden Kühen

Grebenhain/Crainfeld - Landesstraße 3178: Verkehrsunfall mit zwei freilaufenden Kühen

Vogelsbergkreis

Grebenhain. Ein 20jähriger Auto-Fahrer aus Steinau an der Straße befuhr mit seinem Pkw Kia am Freitagabend (01.11.) gegen 21:45 Uhr die Landesstraße 3178 von Grebenhain-Crainfeld in Richtung Niedermoos. Hierbei stieß er mit zwei freilaufenden Kühen zusammen, welche von einer Weide entlaufen waren. Bei dem Zusammenstoß wurde der 20jährige Autofahrer leicht verletzt, er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Eine Kuh erlag bei dem Zusammenstoß sofort ihren Verletzungen und die zweite Kuh, welche bei dem Zusammenstoß schwer verletzt wurde, musste von einem Jagdpächter an der Unfallstelle von ihren Leiden erlöst werden. An dem KIA entstand Totalschaden in Höhe von 18.000,- Euro und musste durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 21.000,- Euro beziffert. Ebenfalls vor Ort war die Feuerwehr aus Grebenhain, welche die Unfallstelle säuberte. Der Verkehrsunfall wurde von der Polizeistation Lauterbach aufgenommen.

