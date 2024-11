Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fußgängerin wurde bei dem Unfall von einem Pkw erfasst und schwer verletzt

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bebra. Am Freitag (01.11.) befuhr ein 54-jähriger Mitsubishi-Fahrer aus Bebra gegen 13:20 Uhr den Kundenparkplatz eines Einkaufszentrums in der Gottlieb-Daimler-Straße 4 in Bebra. Der Fahrzeuführer war zu diesem Zeitpunkt auf Parkplatzsuche, als er im Bereich des Haupteingangs des Einkaufsmarktes einen ausparkenden Pkw bemerkte. Daraufhin stoppte er mit seinem Pkw und setzte zurück, um dem anderen Fahrzeug das Ausparken zu erleichtern. Dabei übersah dieser eine hinter seinem Jeep laufende 77-jährige Fußgängerin und stieß mit dieser zusammen. Die ebenfalls in Bebra wohnhafte Frau stürzte durch die Kollision zu Boden und verletzte sich hierbei schwer. Sie wurde in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Dort erfolgte die stationäre Aufnahme. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

