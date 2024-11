Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall

Nentershausen. Am Donnerstag (31.10.), gegen 8.10 Uhr, war eine Skoda-Fahrerin aus Nentershausen auf der L 3249 aus Weißenhasel kommend in Richtung Nentershausen unterwegs. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen kam diese in einer dortigen Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Haltestellenschild. Das Fahrzeug kam auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 9.000 Euro geschätzt.

