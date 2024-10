Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des PP Osthessen, Bereich Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verfolgungsfahrt mit mehreren Funkstreifen im Bereich Fulda

Gegen 19.10 Uhr kam es in 36154 Hosenfeld zu einer Verfolgungsfahrt nachdem der Führer eines silbernen VW Polo nicht auf die Anhaltezeichen einer Polizeistreife reagiert hatte. Im Zuge der Verfolgung flüchtete der PKW, in dem sich zwei männliche Personen befanden, über Neuhof - Giesel in Richtung Fulda Sickels. Unter grober Missachtung von Verkehrsvorschriften fuhr das Fahrzeug über den Westring in Richtung Fulda-Galerie. Hier kam es zu einer leichten Kollision mit einem verfolgenden Streifenwagen. Der flüchtende Polo wurde schließlich im Bereich der Max-Pechstein-Straße abgestellt und die beiden bislang unbekannten Insassen flüchteten zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden dunkel bekleideten, jüngeren Personen bislang noch nicht festgenommen werden. An der Fahndung waren mehrere Funkstreifenwagen beteiligt. Zum Glück kam es zu keinen weiteren Unfällen. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an. Zu den Hintergründen der Flucht können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

Hubertus Kümpel, Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell