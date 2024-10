Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall im Einmündungsbereich

Schenklengsfeld. Am Dienstag (29.10.), gegen 15.50 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß im Einmündungsbereich an der L3171 und L3172. Eine 74-jährige Fahrerin eines VW befuhr die L3171 aus Richtung Eiterfeld kommend und wollte nach links in Richtung Schenklengsfeld fahren. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit einem 33-jährigen VW-Fahrer, der ihr entgegenkam und die L3171 weiter in Richtung Eiterfeld fahren wollte. Durch die Kollision stießen beide Fahrzeuge gegen einen Opel, der aus Richtung Schenklengsfeld an der Einmündung verkehrsbedingt wartete. Die 74-jährige Frau und der 33-Jährige wurden leicht verletzt, während der 44-jährige Opel-Fahrer unverletzt blieb. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 21.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Pkw streift Schutzplanke

Bebra. Am Mittwoch (30.10.), gegen 6.50 Uhr, befuhr ein BMW-Fahrer aus Sontra die B27 aus Richtung Bebra-Asmushausen kommend in Richtung Bebra. Aktuellen Informationen nach kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Schutzplanke. Er steuerte anschließend zurück auf die Fahrbahn und stieß nach kurzer Zeit erneut gegen die Schutzplanke, bevor das Fahrzeug zum Stillstand kam. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 6.200 Euro geschätzt.

Polizeistation Rotenburg

