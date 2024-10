POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Gartencenter Mücke. Zwei Unbekannte brachen am Dienstagabend (29.10.), gegen 21.45 Uhr, in ein Gartencenter in der Kirschgartener Straße ein. Sie verschafften sich über ein Rolltor im rückwärtigen Bereich des Gebäudes unbefugt Zutritt zu einem Lagerraum. Während sie die Räumlichkeiten durchsuchten, löste ein akustischer ...

mehr