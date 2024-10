Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Fulda

Fulda (ots)

FD

Kradfahrerin stürzt und verletzt sich leicht

Dipperz. Am Mittwoch (30.10.) kam es gegen 5.40 Uhr zu einem Alleinunfall. Eine 20-jährige Kraftrad-Fahrerin befuhr die L 3258 aus Dipperz kommend und wollte auf die B 458 in Fahrtrichtung Fulda auffahren. Hierbei stürzte sie aus bisher unklarer Ursache und verletzte sich leicht. Die 20-Jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 700 Euro.

Fahrradfahrer gestürzt

Fulda. Am Dienstag (29.10.) kam es gegen 16.40 Uhr zu einem Alleinunfall. Ein Fahrradfahrer aus Fulda befuhr die Kettelerstraße und stürzte. Da der Verdacht bestand, dass der 40-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Durch den Sturz zog er sich leichte Schürfwunden zu.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Bad Salzschlirf. Am Dienstag (29.10.) kam es gegen 23.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 20-jähriger VW Tiguan-Fahrer aus Hosenfeld befuhr die Marienstraße in Richtung Fuldaer Straße. Zeitgleich befuhr eine 54-jährige Frau aus Bad Salzschlirf mit ihrem Opel Corsa die Fuldaer Straße in Richtung Schlitz. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 54-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Da der Verdacht bestand, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 9.500 Euro.

Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell