POL-OH: Einbruch in Gartencenter - Reifen zerstochen - Sachbeschädigung an Pkw

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Gartencenter

Mücke. Zwei Unbekannte brachen am Dienstagabend (29.10.), gegen 21.45 Uhr, in ein Gartencenter in der Kirschgartener Straße ein. Sie verschafften sich über ein Rolltor im rückwärtigen Bereich des Gebäudes unbefugt Zutritt zu einem Lagerraum. Während sie die Räumlichkeiten durchsuchten, löste ein akustischer Alarm aus, der die Langfinger vermutlich von der weiteren Tatbegehung abhielt. Sie verließen das Objekt, nach aktuellen Informationen ohne etwas gestohlen zu haben und flüchteten fußläufig in einen Fußweg in Richtung Kirschgarten. Hierbei wurden sie von einem Zeugen beobachtet. Er beschreibt die zwei männlichen Personen mit schmaler bis normaler Statur und dunklen Kapuzenpullovern. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren zweistelligen Eurobetrag geschätzt. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Reifen zerstochen

Lauterbach. Am Dienstag (29.10), zwischen 9 Uhr und 21 Uhr, kam es im Eichenweg zu einer Sachbeschädigung an einem grauen BMW X2. Nach derzeitigen Erkenntnissen stachen Unbekannte mit einem scharfen Gegenstand in den vorderen Reifen auf der Beifahrerseite. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an Pkw

Herbstein. Zwischen Freitagabend (25.10) und Samstagabend (26.10) rissen Unbekannte den hinteren Scheibenwischer eines roten Toyota Aygo ab. Während der Tatzeit war der Pkw in der Müser Straße auf einem Parkplatz geparkt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kim Leubecher

