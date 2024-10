Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Polizei und Schulkindern im Rahmen des Präventionsprogramms "Schule beginnt - Blitz for Kids"

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rotenburg. In Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Hersfeld-Rotenburg führte der Regionale Verkehrsdienst der Polizei Hersfeld-Rotenburg am Montag (28.10.) eine Geschwindigkeitsmessung der besonderen Art durch. Unter dem Motto "Schule beginnt - Blitz for Kids" nahmen die Kinder der Schule in der Schulstraße in Lispenhausen aktiv an der Verkehrsüberwachung teil und verteilten Zitronen für Verkehrssünder und Rosen für Fahrer, die regelkonform unterwegs waren.

Kinder als Botschafter der Verkehrssicherheit

Ziel dieser Maßnahme war es, das Gefahrenbewusstsein der Verkehrsteilnehmenden, insbesondere im Nahbereich von Schulen, zu schärfen und dabei die jungen Schülerinnen und Schüler in den Prozess mit einzubeziehen. Die Kinder waren mit großem Spaß dabei und unterstützen Polizei und Verkehrswacht tatkräftig bei der so wichtigen Verkehrssicherheitsarbeit.

Gelbe Karten und Zitronen für Raser

Insgesamt wurde die Geschwindigkeit von 57 Fahrzeugen gemessen, von denen die Beamten 31 anhielten und kontrollierten. Sechs Fahrer überschritten die erlaubte Geschwindigkeit von 30 km/h und erhielten von den Schulkindern eine gelbe Karte sowie eine symbolische Zitrone. Diese ungewöhnliche Geste sollte die Fahrer zum Nachdenken anregen und für mehr Sensibilität und Rücksichtnahme im Straßenverkehr sorgen.

Grüne Karten und Rosen für Vorbilder

Gleichzeitig wurden 25 Fahrer für ihre vorbildliche Fahrweise belohnt. Sie erhielten von den Kindern eine grüne Karte und eine duftende Rose als Dankeschön für ihre rücksichtsvolle Fahrweise. Diese positiven Erlebnisse sollen dazu beitragen, das Bewusstsein für sicheres und regelkonformes Fahren in der Nähe von Schulen zu stärken.

Die Polizei Osthessen wird auch weiterhin an der Aktion "Blitz for Kids" teilnehmen und hierbei Kinder frühzeitig für Verkehrssicherheit sensibilisieren. Gleichzeitig werden die Beamten alle Verkehrsteilnehmenden auf die nötige Vorsicht und Rücksichtnahme - insbesondere im Bereich von Schulen und Kindergärten - hinweisen.

Regionaler Verkehrsdienst Hersfeld-Rotenburg

