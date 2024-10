Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Fulda

Fulda (ots)

FD

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Fulda. Am Montag (28.10.) kam es gegen 16.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Ein 5-jähriger Junge aus Fulda befuhr mit seinem Fahrrad zunächst den Gehweg der Rheinstraße in Richtung Mainstraße, bevor er zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn fuhr. Hier stieß er mit einem vorbeifahrenden Audi zusammen. Das Kind stürzte und wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell