Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Verkehrsunfallflucht nach Fahrzeugdiebstahl

Fulda (ots)

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Unbekannte stahlen zwischen Samstagnachmittag (26.10.) und Montagnachmittag (28.10.) das vordere amtliche Kennzeichen FD-YF 339 von einem grauen Opel Antara. Während der Tatzeit war der Pkw in der Wahlafridstraße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht nach Fahrzeugdiebstahl

Hosenfeld. Am Montagnachmittag (28.10.) wurden zwei Zeugen, die mit einem Pkw im Bereich eines Feldweges zwischen Hosenfeld und Blankenau unterwegs waren, auf einen gestohlenen silbernen Opel Astra aufmerksam.

Das Auto kam ihnen nach derzeitigen Erkenntnissen, gegen 14.15 Uhr, im dortigen Bereich entgegen. Als die Männer den Weg mit ihrem Fahrzeug blockierten, wich der Opel aus und fuhr langsam seitlich vorbei. Einer der Zeugen, der Beifahrer im Alter von 24 Jahren, hielt sich an der Dachreling fest und zog sich auf das Dach des Opels. Das gestohlene Fahrzeug fuhr daraufhin in Richtung Ortsmitte Blankenau davon. Mehrere hundert Meter weiter, an der Ecke Von-Walderdorff-Straße - Linsengasse, fiel der 24-Jährige bei einem Abbiegevorgang vom Dach und verletzte sich dabei leicht. Er wurde später zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel hielt einige Meter weiter an und die zwei Insassen flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Polizei nahm unmittelbar die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht sowie des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf und fahndete nach den Flüchtigen. Bisher ist die Identität der Fahrzeuginsassen und ob diese Personen mit dem Fahrzeugdiebstahl am frühen Montagmorgen in der Straße "Burghof" in Müs in Verbindung stehen, noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

