Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto im Gleisbett - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein Auto ist am vergangenen Freitag in Buer zunächst im Gleisbett gelandet, anschließend versuchten die beiden Insassen zu flüchten. In der frühen Morgenstunden des 19. Aprils 2024, um kurz vor 1 Uhr, hatte ein Zeuge die Polizei gerufen. Er war zuvor über die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Buer gefahren, als ihm etwa in Höhe der Einmündung Eschfeldstraße ein Kleinwagen im Gleisbett aufgefallen war, neben dem zwei Männer standen. Als der erste Streifenwagen auf der Kurt-Schumacher-Straße den Unfallort ansteuerte, erblickten die beiden Männer die Polizei und flüchteten zunächst, konnten aber kurz darauf von Einsatzkräften gestellt werden. Bei ihnen handelte es sich um einen 20-Jährigen aus Schwäbisch Gmünd in Baden-Württemberg sowie einen 28-Jährigen aus der Gemeinde Wagenfeld in Niedersachsen.

Der stark beschädigte Mitsubishi wurde zur Beweis- und Spurensicherung sichergestellt und abgeschleppt. Ebenso wurden die beiden Führerscheine der Fahrzeuginsassen, die beiden Pullover sowie der Fahrzeugschein sichergestellt.

Der 20-Jährige hatte sich laut eigenen Angaben bei seiner Flucht leicht verletzt. Er wurde vor Ort von Rettungskräften zunächst ambulant behandelt und anschließend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht bestand, dass die beiden Alkohol getrunken hatten, wurde ihm im Krankenhaus durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der 28-Jährige wurde mit zur Wache genommen, wo auch ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben und bittet diese Zeugen, sich bei der Polizei telefonisch zu melden. Entsprechende Hinweise bitte unter der 0209 365 6252 an das Verkehrskommissariat oder unter der 0209 365 2160 an die Leitstelle.

