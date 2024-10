Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Sonntag (27.10.), gegen 18.10 Uhr, parkte eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld ihren braunen 3er BMW ordnungsgemäß in einer Parklücke auf dem oberen Parkplatz der Gesamtschule Obersberg. Als sie zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie Kratzer und Dellen im Bereich der Stoßstange, des Radkastens und der Tür hinten rechts fest. Der Unfallverursacher hatte sich zuvor unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Der Sachschaden am BMW der 21-Jährigen wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell