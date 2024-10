Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Pkw - Diebstahl von Teleskopleitern - Räuberischer Diebstahl - Kennzeichendiebstahl - E-Scooter entwendet - Versuchter Einbruch in Gaststätte - Einbruch in Wohnung

Fulda (ots)

Diebstahl aus Pkw

Fulda. Unbekannte öffneten am Donnerstagabend (24.10.), zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr, auf bislang unbekannte Weise einen schwarzen VW Golf. Aus diesem stahlen die Langfinger eine Geldbörse, in der sich Bargeld sowie mehrere persönliche Dokumente befanden. Während der Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem frei zugänglichen Grundstück in der Rodgeser Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In diesem Zusammenhang rät ihre Polizei:

- Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist.

- Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw.

- Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück.

Diebstahl von Teleskopleitern

Fulda. Zwischen Mittwochabend (23.10.) und Donnerstagmorgen (24.10.) entwendeten Unbekannte drei Teleskopleitern einer Firma für Montage- und Befestigungsmaterial im Wert von rund 900 Euro. Die Langfinger brachen nach derzeitigen Erkenntnissen die Schlösser auf, mit denen die Leitern am Außenzaun des frei zugänglichen Firmengeländes in der Christian-Wirth-Straße befestigt waren. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Räuberischer Diebstahl

Fulda. Am frühen Sonntagmorgen (27.10.), zwischen 0.40 Uhr und 0.55 Uhr, stahlen zwei unbekannte Männer die Geldbörse eines 24-Jährigen, der sich im Tatzeitraum auf einer Parkbank in der Karlstraße aufhielt. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen und traten die mutmaßlichen Täter anschließend auf das Opfer ein. Der 24-Jährige erschien am Folgetag zur Anzeigenerstattung bei der Polizei Fulda und gab folgende Personenbeschreibung an:

- Täter 1: 18 bis 20 Jahre, circa 1,80 m groß, südländisches Erscheinungsbild, dunkle lockige Haare, dunkle Kleidung, schwarze Bauchtasche

- Täter 2: 18 bis 20 Jahre, 1,75 m bis 1,80 m groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, blondes kurzes Haare (Buzz Cut Frisur), bekleidet mit einer schwarzen Pufferjacke und einem weißen / grauen Hoodie

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Kennzeichendiebstahl

Petersberg. Zwischen Freitagabend (25.10.) und Samstagmorgen (26.10.) stahlen Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen FD-EM 1921 eines Golf 4. Während der Tatzeit war der Pkw am Straßenrand in der Straße "Am Bildstock" abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

E-Scooter entwendet

Hünfeld. Ein E-Scooter, der an einem Fahrradstellplatz in der Bahnhofstraße abgestellt war, wurde am Wochenende zum Ziel unbekannter Täter. Sie brachen zwischen Freitag (25.10.), gegen 18 Uhr, und Sonntag (27.10.), gegen 20.30 Uhr, das Schloss, mit dem der E-Scooter im Wert von rund 900 Euro gesichert war auf und fuhren in unbekannte Richtung davon. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Fulda. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Sonntag (27.10.) ein Fenster eines Restaurants in der Straße "Am Stockhaus" aufzuhebeln. Möglicherweise sind die Langfinger bei der Tat gestört worden, weshalb sie vom Aufbruchsversuch abließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Wohnung

Fulda. Am Samstag (26.10.), zwischen 14.30 Uhr und 17.45 Uhr, drangen Unbekannte durch ein Badezimmerfenster in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Browerstraße ein. Sie durchwühlten anschließend mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck in bislang noch unbekanntem Wert. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell