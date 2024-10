POL-OH: Brand von Torf in Fahrsilo in Lauterbach-Wallenrod - keine Verletzten

Rotenburg an der Fulda (ots) - Ein 20-jähriger PKW-Fahrer kam am Sonntag, dem 27.10.2024, gegen 16.00 Uhr, in einer Rechtskurve in Höhe vom Hof Guttels vom Alheimer kommend nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb am Dach liegen. Die fünf Insassen konnten sich selbst befreien; drei Personen wurden durch Rettungstransportwagen leicht verletzt in das Klinikum Rotenburg gebracht. Der Fahrer blieb vor ...

