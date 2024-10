Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verdacht Jagdwilderei - Kennzeichendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verdacht Jagdwilderei

Rotenburg a. d. Fulda. Eine 42-jährige Zeugin entdeckte am Donnerstag (24.10.) ein verendetes Reh auf ihrem Grundstück in der Straße "Am Streitholz". Sie informierte den zuständigen Jagdpächter, der ein untypisches Einschussloch bei dem Tier feststellte, weshalb er den Verdacht der Jagdwilderei bei der Polizei anzeigte. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Kennzeichendiebstahl

Wildeck. Zwischen Samstagabend (26.10.) und Sonntagnachmittag (27.10.) stahlen Unbekannte das hintere Kennzeichenschild HEF-MK 165 eines schwarzen VW Polo. Das Fahrzeug war während der Tatzeit in einer Einfahrt im Akazienweg geparkt. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

