POL-HH: 241004-4. Zeugenaufruf nach versuchtem Geldautomatenaufbruch in Hamburg-Neuallermöhe

Hamburg (ots)

Tatzeit: 03.10.2024, circa 23:30 Uhr, bis 04.10.2024, 06:27 Uhr Tatort: Hamburg-Neuallermöhe, Edith-Stein-Platz

Nachdem Unbekannte in der vergangenen Nacht versucht haben, einen Geldautomaten in einer Neuallermöher SB-Bankfiliale aufzubrechen, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Der Sicherheitsdienst der Bankfiliale am Edith-Stein-Platz informierte am frühen Freitagmorgen die Polizei, nachdem er den beschädigten Geldautomaten entdeckt hatte. Die anschließenden Ermittlungen wurden daraufhin am Tatort direkt vom Landeskriminalamt übernommen.

Den ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge gelangten die unbekannten Täterinnen und/oder Täter durch das Hochschieben eines Rollgitters zunächst in die angrenzenden Räume eines Lieferdienstes. Von dort aus durchstießen sie eine Wand zur Bankfiliale und versuchten im weiteren Verlauf, den Geldautomaten gewaltsam zu öffnen. Anschließend flüchteten die Unbekannten, zu denen derzeit noch keine Beschreibung vorliegt, offenbar ohne Beute erlangt zu haben durch die Tür der SB-Bankfiliale in unbekannte Richtung.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu den Täterinnen beziehungsweise Tätern, die eine große schwarze Sporttasche mit sich führten, geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

