Polizei Hamburg

POL-HH: 241004-3. Tataufklärung und Vollstreckung eines Haftbefehls nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Sternschanze

Hamburg (ots)

Tatzeit: 09.09.2024, 21:10 Uhr

Tatort: Hamburg-Sternschanze, Schulterblatt

Nachdem Mitte September in Hamburg-Sternschanze auf einen 22-jährigen Mann geschossen worden war (siehe PM https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5861843), haben Beamtinnen und Beamte der Zielfahndung (LKA 23) am Mittwochnachmittag einen 27-jährigen Tatverdächtigen in Bramfeld verhaftet. Hierbei kamen auch Kräfte einer Spezialeinheit (LKA 24/SEK) zum Einsatz.

Bereits wenige Stunden nach der Tat hatte die Polizei einen Hinweis auf den mutmaßlichen Schützen erhalten, der im weiteren Verlauf der intensiven Ermittlungen der Mordkommission (LKA 41) verifiziert werden konnte.

Die Staatanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin beim Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Da der Tunesier nach derzeitigen Erkenntnissen über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde die Zielfahndung eingebunden, die den Mann schließlich am Mittwochnachmittag in der Bramfelder Bengelsdorfstraße lokalisieren konnte. Nach seiner Verhaftung wurde er dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

Ka.

