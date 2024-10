Polizei Hamburg

POL-HH: 241002-2. Zeugenaufruf nach Raub auf Juweliergeschäft in Hamburg-Hohenfelde

Hamburg (ots)

Tatzeit: 02.10.2024, 10:55 Uhr

Tatort: Hamburg-Hohenfelde, Lübecker Straße

Heute Vormittag haben zwei unbekannte Männer einen Juwelier im Stadtteil Hohenfelde überfallen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge betrat ein Mann zunächst unter einem Vorwand die Geschäftsräume an der Lübecker Straße. Im weiteren Verlauf überwältigte er den 72-jährigen Juwelier und erlangte Wertgegenstände (unter anderem Schmuck). Anschließend flüchtete er mit seinem Komplizen, der vor der Tür gewartet hatte, in Richtung stadteinwärts. Ein Rettungswagen transportierte den bei dem Überfall leicht verletzten Geschädigten in ein Krankenhaus.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen führten nicht zur Feststellung tatverdächtiger Personen, die wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1:

- circa 170 cm groß - korpulent - bekleidet mit einem schwarzen Jogginganzug - führte einen Rucksack mit sich

Tatverdächtiger 2:

- circa 180 cm groß - blonde Haare - trug einen schwarzen Jogginganzug

Das zuständige LKA 44 übernahm noch am Vormittag die Ermittlungen am Einsatzort.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

