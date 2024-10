Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Pkw - Einbruch in Altenwohnheim - Einbruch in Wohnung

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Pkw

Lauterbach. Zwischen Donnerstag (24.10.), gegen 18.30 Uhr, und Freitag (25.10.), gegen 8.15 Uhr, hielten sich Unbekannte unbefugt auf einem Grundstück in der Spessartstraße auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen öffneten sie die Fahrertür eines abgestellten Mercedes Vito auf unbekannte Weise und stahlen aus diesem eine Tasche in der sich Scheingeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages befand. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In diesem Zusammenhang rät ihre Polizei:

- Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist.

- Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw.

- Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück.

Einbruch in Altenwohnheim

Kirtorf. Unbekannte hebelten zwischen Freitag (25.10.), gegen 19 Uhr, und Samstag (26.10.), gegen 11 Uhr, ein Fenster zu den Büroräumlichkeiten eines Altenwohnheims in der Gemündener Straße auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Gestohlen wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. An dem Fenster entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Wohnung

Schotten. Am Samstag (26.10.), gegen 6 Uhr, gelangten Unbekannte unbefugt in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Vogelsbergstraße. Anschließend brachen sie eine Wohnungstür auf und stahlen eine Handtasche aus den Wohnräumen, in der sich Bargeld und mehrere Scheckkarten befanden. Der an der Wohnungstür entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell