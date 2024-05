Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Motorbrand ruft Feuerwehr auf den Plan

Freiburg (ots)

Ein Fahrzeugbrand wurde der Polizei am Donnerstag, 02.05.2024 gegen 18.20 Uhr in der Degernauer Straße gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten an. Vor Ort konnte der Brand im Motorraum schnell von der Feuerwehr Wutöschingen gelöscht werden. Das Feuer verschmorte die Frontscheibe und auch das Armaturenbrett wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen lag die Brandursache in einem technischer Defekt.

md/js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell