Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Kripo sucht Zeugen und hofft auf Hinweise

Rüsselsheim (ots)

Mehrere bislang noch unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Sonntag (27.10.) auf eine 48 Jahre alte Frau abgesehen. Am Mittag erschien die Rüsselsheimerin auf der Station und gab an, dass sie in der Nacht von sechs Kriminellen ins Visier genommen wurde. Diese hätten sie kurz nach Mitternacht in der Forsthausstraße abgefangen und Geld gefordert. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, schubste einer der Täter die 48-Jährige, die den Unbekannten schließlich 80 Euro aushändigte. Die sechs Täter sollen anschließend in Richtung Auerbacher Straße geflüchtet sein. Laut Aussage der Frau sollen drei der Fliehenden zwischen 17 und 25 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,85 Meter groß sein und hätten ein südländisches Erscheinungsbild gehabt. Alle wären mit schwarzen Kapuzenpullovern bekleidet gewesen und hätten schwarze Bandanas auf dem Kopf gehabt. Zeugen, denen die Beschriebenen vor der Tat oder bei ihrer Flucht aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 beim Kommissariat 35 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell