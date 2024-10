Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Gestohlenes Fahrrad geortet und sichergestellt

Riedstadt (ots)

Nach dem Diebstahl zweier Pedelecs konnte eines der gestohlenen Räder geortet und sichergestellt werden. Die Ermittlungen zu dem anderen Velo dauert weiterhin an. Bisherigen Erkenntnissen zufolge gelangten zwei bislang noch unbekannte Täter gegen 2 Uhr am Samstagmorgen (26.10.) in den Carport eines Anwesens in der Moselstraße und brachen hier die Schlösser zweier dort angeschlossener Pedelecs auf. Anschließend suchten sie mit ihrer Beute unerkannt das Weite. Gegen 18 Uhr bemerkte der Eigentümer den Diebstahl und alarmierte die Polizei Eines der Räder konnte schließlich auf einem Anwesen in der Akazienstraße geortet und sichergestellt werden. Von dem anderen Pedelec fehlt noch jede Spur. Hinweise zu dem grauen Cube Kathmandu nimmt die Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 entgegen.

