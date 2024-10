Pfungstadt (ots) - Am Dienstag (20.08.2024) ereignete sich um 15:52 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Eberstädter Straße in 64319 Pfungstadt ein Verkehrsunfall. Das unfallverursachende Fahrzeug touchierte beim Ausparken einen geparkten schwarzen Mercedes Benz. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei ...

