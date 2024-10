Viernheim (ots) - Am Samstag, den 26.10.2024, zwischen 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des "Rhein-Neckar-Zentrum" in Viernheim im Bereich des P7 in Reihe "K" zu einem Zusammenstoß zwischen einem bis dato unbekannten Fahrzeug und einem dort parkenden PKW. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- EUR am dem parkenden PKW im Bereich des hinteren rechten Kotflügel. Der Unfallverursacher verließ ...

