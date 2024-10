Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lorsch: Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht

Lorsch (ots)

In der Nacht zwischen dem 25.10.2024 gegen 20:00 Uhr und dem Morgen des 26.10.2024 gegen 10:30 Uhr kam es in der Schanzenstraße in Lorsch zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein silberner PKW wurde auf der Fahrerseite auf Höhe des hinteren Radkastens angefahren und beschädigt. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug auf einen weiteren geparkten PKW aufgeschoben, welcher dadurch ebenfalls leicht im Heckbereich beschädigt wurde. Es entstand Fremdschaden in Höhe von ca. 3000,- EUR. Falls es Zeugen dieses Unfalles gibt, werden diese gebeten sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

