Riedstadt/Crumstadt (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, den 22.10.2024 gegen 14:50 Uhr und Samstag, den 26.10.2024 gegen 09:00 Uhr wurde ein, in der Kiesstraße 41, am rechten Fahrbahnrand abgestellter grauer 5'er BMW, an der Fahrerseite durch ein anderes Fahrzeug stark beschädigt. Der Unfallfahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zu dem Unfallfahrer und/oder ein entsprechendes ...

mehr