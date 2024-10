Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Nach Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht!

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag, den 17.10.2024, 17 Uhr und Freitag, den 18.10.2024, 09:00 Uhr, ereignete sich "Auf dem Maindamm" in 65462 Ginsheim-Gustavsburg, eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand parkender blauer PKW beschädigt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Bischofsheim (Tel.: 06144-9666-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell